Погребняку предстоит операция. Он выбыл минимум до конца сезона

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что подтвердился предварительный диагноз 34-летнего нападающего Павла Погребняка – у него выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Из-за этого повреждения форвард в среду не сумел доиграть до конца полуфинальный матч Кубка России против "Спартака" (1:1, пен. – 5:4).

– Павел прошел МРТ, и ему поставили именно этот диагноз. Врач говорит, что Погребняк хочет обойтись без операции, но, наверное, это нереально, – сказал Матюшенко. – Доктор считает, что нужно ложиться под нож в ближайшие три-четыре дня. Будем решать, где проводить хирургическое вмешательство. Нападающий остался после матча в Москве и сегодня поедет на еще одну консультацию. Ждем решения, как выходить из ситуации.

– Каковы могут быть сроки восстановления Погребняка?

– Точно сказать не могу, но думаю, что на реабилитацию уйдет много времени. Пока все срастется, потом начнется собственно процесс восстановления. До конца сезона Павел на сто процентов выбыл из строя. А что будет дальше, пока не совсем понятно.

– Какие существуют варианты в плане места проведения операции?

– В Москве есть хорошие специалисты, которые могут ее провести. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)