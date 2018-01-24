Павел Мамаев: "Послать болельщика? Нет, я кремень!"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что дети-болельщики регулярно просят его расписаться у них на лбу. Также футболист подчеркнул, что никогда не нагрубит фанату.
– На каком самом необычном месте вас просили расписаться?
– На лбу дети просят, бывает… (смеется)
– Что должен сделать болельщик, чтобы вы его послали?
– Ничего, я – кремень! (смеется)
Road Movie по-краснодарски или вся правда об Анжелине!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 24 января 2018 г.
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Al Rains
Смотри не пусти ветра кремень...газы опасно...
22:30 24 января