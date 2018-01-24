Павел Мамаев: "Послать болельщика? Нет, я кремень!"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что дети-болельщики регулярно просят его расписаться у них на лбу. Также футболист подчеркнул, что никогда не нагрубит фанату.

– На каком самом необычном месте вас просили расписаться?

– На лбу дети просят, бывает… (смеется)

– Что должен сделать болельщик, чтобы вы его послали?

– Ничего, я – кремень! (смеется)