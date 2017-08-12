Пашалич помог Промесу прервать "проклятие ЦСКА"

Форвард "Спартака" Квинси Промес поучаствовал в голевой комбинации своей команды, которую завершил точным ударом Марио Пашалич в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Для голландского нападающего это первое результативное действие в семи встречах с армейцами. Всем остальным соперникам по чемпионату России он забивал хотя бы однажды. (Кирилл БУРДАКОВ)
Спринт
"С-Э" не пишите ерунду! Ни каким результативным действием Промес не отметился в протоколе матча. Второй передачи в футболе не фиксируется, а голевой пас сделал Мегьгарехо.
19:02