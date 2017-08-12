18:46 | Футбол — РФПЛ

Пашалич помог Промесу прервать "проклятие ЦСКА"

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Форвард "Спартака" Квинси Промес поучаствовал в голевой комбинации своей команды, которую завершил точным ударом Марио Пашалич в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Для голландского нападающего это первое результативное действие в семи встречах с армейцами. Всем остальным соперникам по чемпионату России он забивал хотя бы однажды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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Спринт

"С-Э" не пишите ерунду! Ни каким результативным действием Промес не отметился в протоколе матча. Второй передачи в футболе не фиксируется, а голевой пас сделал Мегьгарехо.

19:02