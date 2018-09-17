Парфенов объяснил, почему "Урал" пропустил от "Ростова"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча 7-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1) заявил, что к пропущенному голу привели индивидуальные ошибки.

- Боевой матч получился, - цитирует ТАСС Парфенова. - Провалили вторую половину первого тайма, сделали коррективы, вышли, забили мяч, но дали забить сопернику. С такими командами это роскошь. По самоотдаче ребят упрекнуть не в чем, но ошибки индивидуальные были, которые привели к пропущенному мячу.

С такой командой надо выигрывать матчи. "Ростов" играет плотно и организованно, поэтому они, наверное, наверху и находятся.

"Урал" занимает 14-е место после семи туров РПЛ, имея в активе 5 очков.

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