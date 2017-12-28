23:55 28 декабря | Футбол — РФПЛ

Паредес сыграл свадьбу в Буэнос-Айресе


Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес на странице в Инстаграме опубликовал фотографию со своей свадьбы. 23-летний футболист женился на своей девушке в родном городе Буэнос-Айресе.

Как сообщает журналист Петер Коатес, на свадьбе присутствовал нападающий питерцев Себастьян Дриусси.

В текущем сезоне Паредес провел 27 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

 

Te elijo una y mil veces más te amo mi amor ❤️❤️

Публикация от Leandro (@leoparedes20) Дек 28, 2017 at 9:12 PST 

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий