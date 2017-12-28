Паредес сыграл свадьбу в Буэнос-Айресе

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес на странице в Инстаграме опубликовал фотографию со своей свадьбы. 23-летний футболист женился на своей девушке в родном городе Буэнос-Айресе.
Как сообщает журналист Петер Коатес, на свадьбе присутствовал нападающий питерцев Себастьян Дриусси.
В текущем сезоне Паредес провел 27 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Zenit & Argentina midfielder Leandro Paredes got married today in Buenos Aires - little fact, same office I got married in pic.twitter.com/j3CAa4kzar– Peter Coates (@golazoargentino) 28 декабря 2017 г.