Панов вступил во "Фратрию"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объявил о вступлении в объединение болельщиков "Спартака" – "Фратрию".
- Теперь я с "Фратрией"! - написал Панов.
Напомним, что Панов пострадал от болельщиков "Зенита" после матча 5-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге. Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.
BATAMAN
Это все наркотики.
13:35
achuburov
я вот тоже люблю выпить, но не настолько же
13:30
wedes
Маечку мог бы побольше размером надеть, а то жбан в обтяжку. Обжорство до добра не доведет.
13:26
Jean4
skiff83, нет, он по старому обычаю, чтобы выйти из состава бездомный целовал стрелку Орзул. PS. Если так дальше пойдет, Санек скоро станет почетным представителем Спартака в ООН. =)))
13:26
Тот самый Зануда
Будет оруженосцем у Васи киллера.
13:24
Orakle
Logva хохотал до слез...красава.поднял настроение.болельщик Асмарала.
13:24
skiff83
а он при этом целовал свиную розу, как Онопко - конскую?
13:22
Logva
в Питере облили пивом,пнули как собаку,назвали ган..ном-экзамен сдан,теперь ты в фратрии-поздравляем!!!
13:15
ntsg62
После 40 в организме ,иногда,происходят необратимые процессы,человек может потерять ориентацию,не узнавать родственников,начать бухать в общем...
13:14
mr.objectivity
MikleOKid )))))))))))
13:12
mr.objectivity
Абрам, вечно ты куда-то вступаешь, то в ...но, то во фратрию...
13:11
MikleOKid
Вечно вы, батенька, куда-то вступаете... То в г...о, то в партию...:))
13:11
Spart85
Помню его матч против французов это был экшен! И за его Зенит как не странно переживал всегда(кроме матчей со Спартаком), помню как кубок у Динамо выиграли он тоже тогда божил))). И вот сейчас задаюсь вопросом на каждой ветке Спартака высказывания зенитовских фанов поносят нашу команду постоянно у меня вопрос почему?
13:11
Питерец
Феерический д.... )) После замеса в Питере мозг Панова не пострадал по понятным причинам.
13:08
Spartak 777
??????????????????????????????????
13:07
Бармалей3000
Пиар!!! Сам то Зенит любит всей душой!!!
13:05
Док_
Хотя живот больше чем у меня)). Нехорошо, надо бы привести себя в форму.
13:03
Док_
Я с тобой, Саша! Нас ничто и никто не сломит!!!
13:01