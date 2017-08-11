12:55 | Футбол — РФПЛ

Панов вступил во "Фратрию"

Бывший нападающий "Зенита" Александр ПАНОВ вступил во "Фратрию".
Бывший нападающий "Зенита" Александр ПАНОВ вступил во "Фратрию".
18

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объявил о вступлении в объединение болельщиков "Спартака" – "Фратрию".

- Теперь я с "Фратрией"! - написал Панов.

Напомним, что Панов пострадал от болельщиков "Зенита" после матча 5-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге. Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

18
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

BATAMAN

Это все наркотики.

13:35

achuburov

я вот тоже люблю выпить, но не настолько же

13:30

wedes

Маечку мог бы побольше размером надеть, а то жбан в обтяжку. Обжорство до добра не доведет.

13:26

Jean4

skiff83, нет, он по старому обычаю, чтобы выйти из состава бездомный целовал стрелку Орзул. PS. Если так дальше пойдет, Санек скоро станет почетным представителем Спартака в ООН. =)))

13:26

Тот самый Зануда

Будет оруженосцем у Васи киллера.

13:24

Orakle

Logva хохотал до слез...красава.поднял настроение.болельщик Асмарала.

13:24

skiff83

а он при этом целовал свиную розу, как Онопко - конскую?

13:22

Logva

в Питере облили пивом,пнули как собаку,назвали ган..ном-экзамен сдан,теперь ты в фратрии-поздравляем!!!

13:15

ntsg62

После 40 в организме ,иногда,происходят необратимые процессы,человек может потерять ориентацию,не узнавать родственников,начать бухать в общем...

13:14

mr.objectivity

MikleOKid )))))))))))

13:12

mr.objectivity

Абрам, вечно ты куда-то вступаешь, то в ...но, то во фратрию...

13:11

MikleOKid

Вечно вы, батенька, куда-то вступаете... То в г...о, то в партию...:))

13:11

Spart85

Помню его матч против французов это был экшен! И за его Зенит как не странно переживал всегда(кроме матчей со Спартаком), помню как кубок у Динамо выиграли он тоже тогда божил))). И вот сейчас задаюсь вопросом на каждой ветке Спартака высказывания зенитовских фанов поносят нашу команду постоянно у меня вопрос почему?

13:11

Питерец

Феерический д.... )) После замеса в Питере мозг Панова не пострадал по понятным причинам.

13:08

Spartak 777

??????????????????????????????????

13:07

Бармалей3000

Пиар!!! Сам то Зенит любит всей душой!!!

13:05

Док_

Хотя живот больше чем у меня)). Нехорошо, надо бы привести себя в форму.

13:03

Док_

Я с тобой, Саша! Нас ничто и никто не сломит!!!

13:01