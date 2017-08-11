Панов вступил во "Фратрию"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объявил о вступлении в объединение болельщиков "Спартака" – "Фратрию".

- Теперь я с "Фратрией"! - написал Панов.

Напомним, что Панов пострадал от болельщиков "Зенита" после матча 5-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге. Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.