Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко успешно прооперирован в Риме. Об этом в своем Инстаграме сообщила жена футболиста Яна. Напомним, что 27-летний игрок получил травму 15 сентября в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). У него была диагностирована травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки.

"Операция прошла успешно. Слава Богу. Все страшное прошло, и большая работа по восстановлению впереди. Всем спасибо за поддержку и добрые слова в адрес Кирилла", – написала Яна Панченко.

Ожидается, что восстановление форварда займет около полугода. В текущем сезоне Панченко провел 10 матчей за бело-голубых и забил четыре гола.