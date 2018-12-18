Панченко стал отцом во второй раз. У него родилась дочь

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко вновь стал отцом, сообщает официальный сайт московского клуба. У него родилась дочь.

Рост новорожденной 52 сантиметра, вес – 3100 грамм. Имя дочке родители выберут позже. Футболист и его супруга Яна уже воспитывают дочь Кристину.

- Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба "Динамо-Москва" поздравляют Кирилла и его супругу Яну с этим большим событием и желают девочке расти здоровой, счастливой и только радовать родителей!, - говорится в сообщении на клубном сайте.

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