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13:49 | Футбол — РФПЛ

Падение Глушакова. Арбитр правильно не назначил пенальти

Эпизод с падением Глушакова. Эпизод с падением Глушакова. Эпизод с падением Глушакова. Эпизод с падением Глушакова. Эпизод с падением Глушакова.
Эпизод с падением Глушакова.
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На 90+2-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск""Спартак" (0:0) правильное решение принял арбитр Роман Галимов, не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Эпизод с падением Глушакова.
Эпизод с падением Глушакова.

Судья верно разобрался в том, что произошло в штрафной площади, и определил: никто из хабаровских футболистов не нарушал правила на Денисе Глушакове.

Эпизод с падением Глушакова.
Эпизод с падением Глушакова.

Рефери вполне мог наказать спартаковца предупреждением, но отреагировал на случившееся только улыбкой и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча СКА - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Tribunal Z

Глушаку надо было карточку дать, просто всё очень явно выглядело, чего судья не дал я не знаю, видать правила для разных команд разные

14:24

Romario Z

Глушаков - это похороны.

14:15

RSDsouth

Скучно .... где полный разбор - кто летел у окошка, кто на местах В и Е ? Это ж все кирпичики веры Массимо ! Может быть Денис и летел на месте В , вот и упал - ножки засидел ...

14:13

RSDsouth

Если пеналя не было( а его не.было ) , нужно писать про трудный перелёт, разницу во времени,траву не того сорта ,и тд . Где все это ? Где полный разбор - кто у окошка летел ,кто на местах В и Е летел ( а это ооочень важно )!?

14:10

Человек 555

Падали и подымались 0-0 и от зоны вылета в трёх очках остались !!!!

14:09

Byram

Желтую симулянту!

14:07

magtix

Пенальти не было. Не было и жёлтой.

14:03

либеральный буддист

Если данный матч рассматривать как тренировку перед ЛЧ, а спартаковцы играли нетехнично, а в конце откровенно небрежно, то нерезультативная ничья - это прежде всего показатель низкого уровня чемпиона ПДЛ. Да, в этом матче не было унижающего игроков "защиты" включая вратаря позорного пляжно-дворового гола, хотя армейский вратарь несколько раз так отбивал мяч, пущенный в ворота при попустительстве "защиты", что из него вполне могли сделать клоуна, если бы стояла задача закатить мяч любой ценой. Судя по всему эта игра- привет Марибору, которому будет очень сложно пиарить московских пляжно-дворовых звездунов на профессиональном уровне, учитывая их "квалификацию". Скорее всего нас ждет очередной цирк, в котором словенцы будут изо всех сил "защищать" чужие ворота "хлесткими" ударами в никуда и "тащить" красно-белую атаку вперед, попутно нивелируя технический брак "соперника" хитрыми "отборами" и "зрячими" пасами.

14:03

shpasic

ну, примерно на 8.9 за артистизм.

13:59

dv2205

не может этого быть и года не прошло но на поле спамовцы с энтузиазмом спорят с судьями а они смеются --сами подняли судейскую тему после матча с Зенитом в прощлом году да еще дурной язык Глушакова и вот ответка

13:57

asc0002

Красиво летел баклан.

13:56

Тот самый Зануда

А жёлтая где этому симулянту?

13:56