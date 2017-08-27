Падение Глушакова. Арбитр правильно не назначил пенальти

На 90+2-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Спартак" (0:0) правильное решение принял арбитр Роман Галимов, не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля.
Эпизод с падением Глушакова.
Судья верно разобрался в том, что произошло в штрафной площади, и определил: никто из хабаровских футболистов не нарушал правила на Денисе Глушакове.
Эпизод с падением Глушакова.
Рефери вполне мог наказать спартаковца предупреждением, но отреагировал на случившееся только улыбкой и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)
Tribunal Z
Глушаку надо было карточку дать, просто всё очень явно выглядело, чего судья не дал я не знаю, видать правила для разных команд разные
14:24
Romario Z
Глушаков - это похороны.
14:15
RSDsouth
Скучно .... где полный разбор - кто летел у окошка, кто на местах В и Е ? Это ж все кирпичики веры Массимо ! Может быть Денис и летел на месте В , вот и упал - ножки засидел ...
14:13
RSDsouth
Если пеналя не было( а его не.было ) , нужно писать про трудный перелёт, разницу во времени,траву не того сорта ,и тд . Где все это ? Где полный разбор - кто у окошка летел ,кто на местах В и Е летел ( а это ооочень важно )!?
14:10
Человек 555
Падали и подымались 0-0 и от зоны вылета в трёх очках остались !!!!
14:09
Byram
Желтую симулянту!
14:07
magtix
Пенальти не было. Не было и жёлтой.
14:03
либеральный буддист
Если данный матч рассматривать как тренировку перед ЛЧ, а спартаковцы играли нетехнично, а в конце откровенно небрежно, то нерезультативная ничья - это прежде всего показатель низкого уровня чемпиона ПДЛ. Да, в этом матче не было унижающего игроков "защиты" включая вратаря позорного пляжно-дворового гола, хотя армейский вратарь несколько раз так отбивал мяч, пущенный в ворота при попустительстве "защиты", что из него вполне могли сделать клоуна, если бы стояла задача закатить мяч любой ценой. Судя по всему эта игра- привет Марибору, которому будет очень сложно пиарить московских пляжно-дворовых звездунов на профессиональном уровне, учитывая их "квалификацию". Скорее всего нас ждет очередной цирк, в котором словенцы будут изо всех сил "защищать" чужие ворота "хлесткими" ударами в никуда и "тащить" красно-белую атаку вперед, попутно нивелируя технический брак "соперника" хитрыми "отборами" и "зрячими" пасами.
14:03
shpasic
ну, примерно на 8.9 за артистизм.
13:59
dv2205
не может этого быть и года не прошло но на поле спамовцы с энтузиазмом спорят с судьями а они смеются --сами подняли судейскую тему после матча с Зенитом в прощлом году да еще дурной язык Глушакова и вот ответка
13:57
asc0002
Красиво летел баклан.
13:56
Тот самый Зануда
А жёлтая где этому симулянту?
13:56