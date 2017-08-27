Падение Глушакова. Арбитр правильно не назначил пенальти

На 90+2-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Спартак" (0:0) правильное решение принял арбитр Роман Галимов, не назначивший 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Эпизод с падением Глушакова.

Судья верно разобрался в том, что произошло в штрафной площади, и определил: никто из хабаровских футболистов не нарушал правила на Денисе Глушакове.

Эпизод с падением Глушакова.

Рефери вполне мог наказать спартаковца предупреждением, но отреагировал на случившееся только улыбкой и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча СКА - "Спартак"