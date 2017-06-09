Оздоев прибыл на медосмотр "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев прибыл на командный медосмотр. Также на медобследование прибыли защитник Серхио Санчес, хавбеки Янн М'Вила, Алекс Сонг и Гекдениз Карадениз, а также нападающие Максим Лестьенн и Жонатас.

Напомним, что Оздоев стал футболистом "Рубина" в 2014 году. Вторую часть минувшего сезона он провел на правах аренды в "Тереке", приняв участие в семи играх грозненцев. (Артур ЕНИКЕЕВ)