Оставят ли Мамаева в СИЗО еще на два месяца? Отвечает адвокат футболиста

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ" насколько вероятно, что его подзащитному продлял срок заключения под стражу. Мамаев находится в столичном СИЗО-2 "Бутырка" в качестве обвиняемого по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" в деле о нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллеги Сергея Гайсина. В октябре Тверской районный суд Москвы принял решение поместить хавбека, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина под стражу до 8 декабря.

– Ранее вы говорили, что Мамаеву незаконно отказывали в пересмотре меры пресечения. Есть ли подвижки в этом вопросе? – вопрос Бушманову.

– Сейчас мы сосредоточились на подготовке объективных доводов и дополнительных доказательств в опровержение возможной позиции следствия о необходимости дальнейшего содержания Павла под стражей. Предоставим их суду на следующей неделе. Безусловно, рассчитываем, что нашу позицию примут во внимание следствие или суд. Надеемся, что будет вынесено компромиссное для всех сторон процессуальное решение о дальнейшей мере пресечения. Все основания для ее смягчения, на мой взгляд, имеются.

– А какова вероятность, что срок заключения под стражу продлят еще на два месяца?

– Вполне возможно, что следствие инициирует перед судом соответствующее ходатайство. По закону, его можно подать в суд не позднее, чем за семь суток до истечения срока ареста. В этом речь идет о 1 или 3 декабря, поскольку крайний процессуальный срок приходится на выходной. Суд должен рассмотреть такое ходатайство в течение пяти суток. (Иван Торопцев)