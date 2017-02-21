Осман Кадиев: "Для меня Гончаренко – тренер номер один в России"

Владелец "Анжи" Осман Кадиев в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что считает главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко лучшим наставником в России.

– Гончаренко – трудоголик, – подчеркнул Кадиев. – Он растет, он читает, изучает. И он хочет, горит желанием. Бывает, что футболист останавливается на достигнутом – сыграл два матча за сборную, дали ему миллион или два, все, он остановился на достигнутом – таких примеров у нас очень много. А Гончаренко, я считаю, на сегодняшний день, один из самых сильных тренеров. В России Гончаренко – номер один. Не хочу других обижать, но это мое мнение, оно субъективное, но имеет место быть.