"Оренбург" – "Зенит": прямая трансляция – в 14.00

В эти выходные проходят игры седьмого тура чемпионата России по футболу. Одним из главных матчей станет встреча в Оренбурге, где одноименная команда примет лидера чемпионата "Зенит". Встреча соперников состоится сегодня, в воскресенье, на стадионе "Газовик". Начало игры – в 14.00 по московскому времени. Сегодняшние соперники удачно стартовали – в первых шести встречах хозяева набрали 10 очков и занимают пятое место, а питерцы лидируют с 16-ю баллами. Вторым идет "Спартак", у него 14 очков соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Оренбург" – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Оренбург" – "Зенит": трансляция