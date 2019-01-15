"Они могут выйти в любой момент и стать игроками основы". Кононов - о молодых футболистах "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что ему нравится конкуренция в команде. 52-летний специалист добавил, что молодые футболисты красно-белых хорошо работают на сборе в Дубае.

- Опасался, что молодые игроки не будут так готовы, как футболисты основного состава, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Но эти опасения были напрасными. Молодые ребята очень хорошо работали и вписались в тренировочный цикл. Я не увидел большой разницы между зрелыми футболистами и молодыми игроками, как Умяров или Гапонов, которые только входят в основной состав. Я ими доволен на данный момент. Они действовали без грубых ошибок. Мне понравилось, что молодые игроки конкурируют с футболистами основного состава.

Я говорил с несколькими футболистами из стартового состава и они сказали, что не собираются расслабляться, ведь молодые ребята хорошо играют и серьезно конкурируют. Если игрок, который провел много матчей в премьер-лиге и в сборной России такое говорит, то чувствует, что молодые футболисты настроены серьезно. Они могут выйти в любой момент и стать игроками основы. Мне важно, чтобы каждый игрок чувствовал конкуренцию и боролся за место в старте.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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