Олег Яровинский: "Фернандес может заинтересовать любой клуб, как Дзагоев, Акинфеев и другие игроки ЦСКА"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не удивлен информацией о том, что защитник Мариу Фернандес попал в сферу интересов "Челси". По его словам, бразилец с российским паспортом может заинтересовать любой клуб, как и другие игроки армейцев.
– В клубе лежат готовые предложения по Мариу Фернандесу? - вопрос Яровинскому.
– Нет.
– Осенью "Спартак" действительно хотел его приобрести?
– Не буду это комментировать.
– Пишут, что он интересен главному тренеру "Челси" Антонио Конте?
– По мне, Мариу Фернандес футболист высокого европейского уровня. Он может заинтересовать кого угодно. Равно как и Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, и другие футболисты нашего клуба.
– То есть вас не удивила появившаяся информация о том, что Мариу оказался в списках самой "Барселоны".
– Абсолютно не удивлен. Для меня это точно не стало сюрпризом. Не считаю эту информацию чем-то из ряда вон выходящим.
– Все-таки речь идет о "Барсе"...
– Мариу очень хороший футболист. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
sb1006
Если бы Дзагоев, Акинфеев и другие игроки ЦСКА были действительно интересны ведущим европейским командам, они бы уже давно не играли в ЦСКА.
23:15 3 февраля