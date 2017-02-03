Олег Яровинский: "Фернандес может заинтересовать любой клуб, как Дзагоев, Акинфеев и другие игроки ЦСКА"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не удивлен информацией о том, что защитник Мариу Фернандес попал в сферу интересов "Челси". По его словам, бразилец с российским паспортом может заинтересовать любой клуб, как и другие игроки армейцев.

– В клубе лежат готовые предложения по Мариу Фернандесу? - вопрос Яровинскому.

– Нет.

– Осенью "Спартак" действительно хотел его приобрести?

– Не буду это комментировать.

– Пишут, что он интересен главному тренеру "Челси" Антонио Конте?

– По мне, Мариу Фернандес футболист высокого европейского уровня. Он может заинтересовать кого угодно. Равно как и Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, и другие футболисты нашего клуба.

– То есть вас не удивила появившаяся информация о том, что Мариу оказался в списках самой "Барселоны".

– Абсолютно не удивлен. Для меня это точно не стало сюрпризом. Не считаю эту информацию чем-то из ряда вон выходящим.

– Все-таки речь идет о "Барсе"...

– Мариу очень хороший футболист. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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