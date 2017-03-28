Олег Яровинский: "Алибека Алиева сильно подвели травмы"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский объяснил, почему клуб продлил аренду нападающего Алибека Алиева в шведском клубе ГАИС. 20-летний футболист играет за московский клуб с 2015 года, куда перешел из шведского "Эльфсборга", однако пока так и не провел ни одного матча за основу.

– Почему Алиев вновь будет играть в аренде?

– Так бывает. Это футбол. Так сложилось.

– У него почти нет шансов заиграть в ЦСКА?

– Посмотрим, ему всего 20 лет. Его сильно подвели травмы. Он только-только восстановился после повреждения, пропустил почти все сборы. Сейчас приступил к работе. Аренда в Швеции – способ получить игровую практику.

– В России им кто-то интересовался?

– У нас были варианты. Но в Швеции у него будет гарантированная игровая практика. Нас это устраивает. Нельзя говорить про ошибки селекции. Алибек – живой человек. Необходимо еще посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)