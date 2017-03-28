Олег Яровинский: "Алибека Алиева сильно подвели травмы"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский объяснил, почему клуб продлил аренду нападающего Алибека Алиева в шведском клубе ГАИС. 20-летний футболист играет за московский клуб с 2015 года, куда перешел из шведского "Эльфсборга", однако пока так и не провел ни одного матча за основу.
– Почему Алиев вновь будет играть в аренде?
– Так бывает. Это футбол. Так сложилось.
– У него почти нет шансов заиграть в ЦСКА?
– Посмотрим, ему всего 20 лет. Его сильно подвели травмы. Он только-только восстановился после повреждения, пропустил почти все сборы. Сейчас приступил к работе. Аренда в Швеции – способ получить игровую практику.
– В России им кто-то интересовался?
– У нас были варианты. Но в Швеции у него будет гарантированная игровая практика. Нас это устраивает. Нельзя говорить про ошибки селекции. Алибек – живой человек. Необходимо еще посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Dzaga
Яровинский, ну что ты лапшу на уши вешаешь? Человек не провел за основу ни одного матча и даже в молодежном первенстве не всегда проходил в состав. Это значит, что по человеку уже по тренировкам сделали выводы. Вопрос в том, почему эти же выводы не были сделаны раньше и вопрос этот непосредственно к вам.
15:56