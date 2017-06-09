18:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Веретенников: "Контракт с "Оренбургом" закончился, рассматриваю варианты из РФПЛ и ФНЛ"

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Бывший главный тренер молодежного состава "Оренбурга" Олег Веретенников подчеркнул, что на данный момент ничего не сможет сказать о своем будущем. По словам специалиста, у него есть предложения от клубов российской премьер-лиги и ФНЛ.

- Контракт с "Оренбургом" закончился, я покинул клуб, - приводит "Р-Спорт" слова Веретенникова. - Сейчас отдыхаю, рассматриваю предложения о работе. Есть варианты и из РФПЛ, и из ФНЛ. Но пока никакой конкретики, поэтому не могу ничего сказать по поводу своего будущего.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170609/1121541496.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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18:24