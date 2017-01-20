Олег Шатов: "Приятнее играть каждые два дня, чем впустую бегать по кругу"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что большое количество товарищеских матчей на предсезонных сборах дается тяжело, однако они гораздо приятнее, чем обычные тренировки. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал 6 голевых передач.

– Сразу включились в работу благодаря тому, что у нас много товарищеских игр, – сказал в эфире "Зенит-ТВ" Шатов. – Тут хочешь или не хочешь играешь, это культ игры, настраиваешься на них. Сам тренировочный процесс очень тяжелый, но первые сборы всегда такие. Это база, фундамент, который поможет нам набрать хорошую форму и к игре чувствовать себя хорошо. Летом при Луческу тоже много играли. После того как мы приехали с чемпионата Европы, нам дали две недели, после чего отправились на сборы. Там через каждые два дня игра. Было тяжело, но потом осознаешь, что это гораздо приятнее, чем впустую бегать по кругу и делать неприятную работу. Лучше выйти и играть с такими командами, как "Лион", "Монако", "Базель", "Спортинг". Это доставляет больше удовольствия.