Олег Романцев: "Ростов" начал второй тайм так, будто у него удалили полкоманды"

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в первом тайме матча 10-го тура премьер-лиги не было приговором для гостей. Тем не менее, он подчеркнул: ростовчане начали второй тайм очень слабо.

– Удаление Кудряшова стало для "Ростова" приговором?

– Не факт. Футбол – не хоккей. В мое время мы и вдесятером, случалось, вытаскивали безнадежные матчи. А вот травмы Калачева в первом тайме и Гацкана – во втором свою роль сыграли. Эти ребята в "Ростове" – ключевые исполнители.

– Ждали, что "Спартак" так быстро реализует численное преимущество?

– Признаюсь, нет – поскольку "Ростов" обычно силен организованностью и надежностью у своей штрафной. А он начал второй тайм так, будто у него удалили не одного футболиста, а полкоманды.

– Что прежде всего нужно делать, оставшись в меньшинстве?

– Удвоить внимание и отрабатывать за двоих, а то и за троих. (Александр ЛЬВОВ)

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