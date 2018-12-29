Олег Романцев: "Нынешнему составу "Спартака" по силам бороться за самые высокие места"

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев подвел итоги года для красно-белых. Он считает, что нынешнему составу команды по силам бороться за самые высокие места.

– Олег Иванович, каким вам представляется минувший год для "Спартака"?

– По моему, год был тяжелый. Хорошо, что он закончился. На мой взгляд, у нас остались шансы на самые высокие места. Меня обнадеживают изменения, которые произошли в клубе. Я почему-то надеюсь на этот тренерский состав. Состав команды, на мой взгляд, хороший, ему по силам бороться за самые высокие места, что я им и желаю, - сказал Романцев в интервью пресс-службе клуба.

– Что будет решающим фактором в оставшейся части чемпионата и розыгрыше Кубка?

– На мой взгляд, мастерство и самоотдача. Это всегда было наиболее важным фактором для достижения результата. Я надеюсь, что в команде будет, как мы любим говорить, семья. Именно объединятся ребята вокруг тренера или вокруг друг друга. Во всяком случае, как только они будут одной командой, разумеется, вместе с болельщиками, то они могут добиться многого.

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