Олег Романцев: "Искать причину сбоев "Спартака" в одном Промесе неправильно"

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что нельзя считать уход Квинси Промеса​ из стана красно-белых единственной причиной проблем команды.

– Согласны с теми, кто считает, что на перепады в игре "Спартака" повлиял уход Промеса?

– Промес был из тех, кто мог решить судьбу встречи в одиночку. Хорош был и на фланге, и на передней линии атаки. Сейчас таких технарей и по-спортивному злых футболистов, не так уж и много. Но при всех своих плюсовых качествах, искать причину сбоев в нем одном было бы неправильно, поскольку "Спартак" всегда отличала командная игра. (Александр Львов)

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