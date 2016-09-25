Олег Корнаухов: "Как изменилась игра "Краснодара" после ухода Кононова? Никак"

Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов в интервью "СЭ" подчеркнул, что пока рано говорить об изменениях в игре "Краснодара" с уходом Олега Кононова. Также он отметил, что "быкам" не хватает травмированного Павла Мамаева.

– Как поменялась игра "Краснодара" после ухода Олега Кононова?

– Никак. При плотном графике матчей, да с учетом травм ведущих футболистов в одночасье что-то изменить нереально.

– Кого из травмированных особенно не хватает?

– Конечно, Мамаева. Он определяет игру в середине поля. В "Краснодаре" приличная скамейка, но когда вылетает из-за травм почти вся атакующая обойма, у любой команды возникнут сложности. (Александр КРУЖКОВ)