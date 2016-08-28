Олег Кононов: "Такая работа судей – звоночек для "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов раскритиковал действия судей после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 5-го тура премьер-лиги. Также специалист добавил, что его команда ничем не уступала сопернику, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Игра была равной, – отметил Кононов. – Хочу сказать, что вторая подобная работа судей – это звоночек для нас и болельщиков. Надо сразу предупредить, что такие матчи у нас будут дальше, на протяжении всего сезона. Но... будем ждать следующую игру.

– Какими конкретно решениями судей вы недовольны?

– Посмотрите пенальти на Ахмедове, на Жоаузинью. И возле меня судья часто ошибался.

– Почему во втором тайме было так много брака?

– У нас брака столько же, сколько и у "Локомотива". Игра была вязкая, никто не хотел уступать в отборе. Игра также была компактной, потому моментов было мало. Во втором тайме команды больше раскрылись, и пошли опасные моменты.

– Вы – человек очень тактичный, крайне редко критикуете судей. Заговор столичных команд?

– Не знаю, посмотрим. Но мы – равные соперники, мы не слабее "Спартака" и "Локомотива". Все что мы видим – результативные ошибки судейства.

– Проблемы ведь не только в судействе...

– У нас выпало много атакующих игроков. Отсюда, может, появились такие моменты, когда мы не доводим наши атаки до нападения. Плюс хотелось бы больше игры низом.

– Какова ситуация с выбывшими?

– Они лечатся.

Пенальти в ворота "Локо" спорный - Ари упал сам //

Судьи правильно остановили атаку "Краснодара"