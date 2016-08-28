Пенальти в ворота "Локо" спорный - Ари упал сам

Очень неоднозначное решение принял на 47-й минуте матча 5-го тура премьер-лиги "Краснодар" – "Локомотив" арбитр Сергей Лапочкин. Возможно, защитник железнодорожников Ведран Чорлука действительно коснулся форварда "быков" Ари правой ногой. Однако упал нападающий исключительно по собственному желанию. Судья же решил, что капитан гостей нарушил правила. (Александр БОБРОВ)
igorvasilevich
А вообще нужно пенальти за нарушения отменить вообще в игре. Чтобы игра была честней, а то симулянты артисты гипнотизируют судей.
21:45
igorvasilevich
Ари симулянт его нужно на месяц дисквалифицировать, чтобы не повадно было другим. Уровень судей в России еще ниже, чем футболистов.
21:43
Jean4
Пеналь в ворота Краснодара еще более спорный.
21:19
Гы
Я не ржу и не гыкаю, когда меня стокилограммовый человечек касается.) Встаю на конечки, беру клюшечку и играю дальше.) Заметь, я - любитель. Так-то.
21:18
Slim Taller
Сказались годы,проведённые в Спартаке.
21:18
Гы
Если серьезно, действительно, задрало уже это соревнование в красоте полетов! Закатят 1-2 с точки и полтора часа вату катают... Одно слово - Согаз.
21:15
Тот самый Зануда
Гы Трям, давай будем все касания свистеть! А что, норм поржем!=====Глянуть бы на тебя,как бы ты ржал и Гыкал,если бы тебя "коснулся" чел под 2 метра роста и с ластой 47-го размера.
21:14
tryam
в штрафной будем свистесь
21:13
Гы
Предлагаю провести акцию: "сотри штрафную площадь на своем стадионе!" Может, хоть футбол увидим, а не только низколетящие объекты.
21:11
Gogy
Вот пендаль Локо-по собственному желанию!
21:11
foreverCSKAforever
Ари - не Чуперка. ГВК во всей красе.
21:10
Гы
Трям, давай будем все касания свистеть! А что, норм поржем!
21:09
tryam
че за больные а? было касание ноги? было, и по фиг захотел он после упасть или нет
21:08
Гы
*очепятка - "журналистАв", конечно!) Простите.
21:07
Гы
"Мятущиеся души чувствительных московских журналстАв". Гы.
21:06
Гы
Они все чистые, но "сомнительные".)
21:05
Veron80
А бывают чистые пенальти у сэ в ворота Московских команд?
21:04
Гы
Свиновова - дилетант! Только Егорка - гений полета над штрафной площадью!
21:03
Тот самый Зануда
Боброву к окулисту нуна.
21:03
Гы
Мабуть, отменить пенальти вообще? Пусть с игры забивают.)
21:02
SP2
А кто красиво упал - так это локомотивское дарование - вот это да! Почти как раньше Быстров при малейшем контакте с Малафеевым! )))
21:00
SP2
Ничего себе! Это теперь называется "упал сам"? А ничего что Чорлука бутсой с размаху вмазал Ари ниже колена, прямо по кости? Крутые толкования эпизодов!
20:58
Гы
Я б за такие нарушения обоим "пострадавшим" по красной прописал, не задумываясь. Достал уже Согазобалет!
20:57
shpasic
так ведь главное, что для зрителя играют, а не на результат! ахаха!)
20:57
zoostation
левее чем первый пенальти не бывает!
20:55
баламошка
Адекватный Зритель------------------------Ты адекватный гриб.
20:54
besnebes1
Ну в обратку тоже левенький пенальти назначили...
20:52
Адекватный Зритель_
Мясная школа.
20:51
баламошка
Но упал то ведь красиво! Разве такое не надо поощрять?!
20:48