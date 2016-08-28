Пенальти в ворота "Локо" спорный - Ари упал сам

Очень неоднозначное решение принял на 47-й минуте матча 5-го тура премьер-лиги "Краснодар" – "Локомотив" арбитр Сергей Лапочкин. Возможно, защитник железнодорожников Ведран Чорлука действительно коснулся форварда "быков" Ари правой ногой. Однако упал нападающий исключительно по собственному желанию. Судья же решил, что капитан гостей нарушил правила. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Локомотив"