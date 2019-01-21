Олег Кононов: "Было бы неплохо организовывать такие турниры и на территории России"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции, посвященной открытию турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" поблагодарил его инициаторов за организацию, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Поблагодарю организаторов за условия, в которых проводится турнир. Спасибо "Матч ТВ" за то, что организовал это турнир. Было бы неплохо в дальнейшем такие турниры делать. Но также на территории России. (Гоша Чернов)

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