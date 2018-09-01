21:10 | Футбол — РПЛ

Олег Фоменко: "Пенальти в ворота "Краснодара" был"


Главный тренер "Краснодара"  Олег Фоменко заявил, что его команда заслуженно победила "Локомотив" в матче 6-го тура РПЛ (2:1). 

- Если брать игру в целом, то мы заслуженно победили, - сказал Фоменко в эфире канала "Матч Премьер". - Мы владели мячом, инициативой, создали достаточно моментов, поэтому и дождали в конце "Локомотив". Гол Сулейманова? Это работа академии. Он заслужил право играть и помогать команде.

Пенальти? Мы были недовольны ошибкой, которая к нему привела. Сам пенальти был.  

Краснодар - Локомотив

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