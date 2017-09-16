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20:41 | Футбол — РФПЛ

Окриашвили забил пятый мяч в ворота "Анжи"


"Краснодар" забил пятый мяч в ворота "Анжи" в матче 10-го тура чемпионата России (5:1). В составе гостей отличился Торнике Окриашвили, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Отметим, что хозяева поля отыграли один мяч усилиями Владимира Полуяхтова.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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