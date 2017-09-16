Окриашвили забил пятый мяч в ворота "Анжи"

"Краснодар" забил пятый мяч в ворота "Анжи" в матче 10-го тура чемпионата России (5:1). В составе гостей отличился Торнике Окриашвили, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Отметим, что хозяева поля отыграли один мяч усилиями Владимира Полуяхтова.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"