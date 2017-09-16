Окриашвили забил пятый мяч в ворота "Анжи"

"Краснодар" забил пятый мяч в ворота "Анжи" в матче 10-го тура чемпионата России (5:1). В составе гостей отличился Торнике Окриашвили, для которого этот гол стал первым в сезоне.
Отметим, что хозяева поля отыграли один мяч усилиями Владимира Полуяхтова.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 1:5 79' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/EfB27ootye– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 1:4 78' Владимир Полуяхтов pic.twitter.com/8rGHQzoXbD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.