ОКР поздравил Аршавина с днем рождения

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил с днем рождения известного российского футболиста Андрея Аршавина. Сегодня ему исполнилось 37 лет.

- Сегодня отмечает день рождения великий и прекрасный Андрей Аршавин, - говорится в сообщении в официальном твиттере ОКР. - Легенде российского футбола, которого точно будет не хватать на грядущем чемпионате мира, исполнится 37 лет. Желаем Андрею здоровья, спортивных и жизненных успехов.

Ранее футболиста поздравили с днем рождения "Арсенал" и "Зенит". На данный момент он выступает за "Кайрат".

Сегодня отмечает день рождения великий и прекрасный Андрей Аршавин. Легенде российского футбола, которого точно будет не хватать на грядущем чемпионате мира, исполнятся 37 лет.



Желаем Андрею здоровья, спортивных и жизненный успехов 👏 #Футбол #СборнаяРоссии #Аршавин pic.twitter.com/18hOqjoaDs – Olympic Russia (@Olympic_Russia) 29 мая 2018 г.

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