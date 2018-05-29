16:16 | Футбол — РФПЛ

ОКР поздравил Аршавина с днем рождения


Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил с днем рождения известного российского футболиста Андрея Аршавина. Сегодня ему исполнилось 37 лет.

- Сегодня отмечает день рождения великий и прекрасный Андрей Аршавин, - говорится в сообщении в официальном твиттере ОКР. - Легенде российского футбола, которого точно будет не хватать на грядущем чемпионате мира, исполнится 37 лет.  Желаем Андрею здоровья, спортивных и жизненных успехов.

Ранее футболиста поздравили с днем рождения "Арсенал" и "Зенит". На данный момент он выступает за "Кайрат".

Все о чемпионате России по футболу

 

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!