15:58 | Футбол — РФПЛ

Официально: "Анжи" сыграет вместо "Амкара" в чемпионате России-2018/19

Игроки "Анжи". Фото Виталий ТИМКИВ, "СЭ"
Игроки "Анжи". Фото Виталий ТИМКИВ, "СЭ"

РФПЛ утвердила участие "Анжи" в следующем сезоне вместо пермского "Амкара"Решение было принято 22 июня на общем собрании клубов лиги.

"Анжи" в минувшем чемпионате России занял 14-е место в турнирной таблице. В переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб уступил "Енисею" и вылетел в ФНЛ.

"Амкар" занял 13-е место в чемпионате России, обыграл "Тамбов" в стыковых матчах и сохранил прописку в РФПЛ. 18 июня стало известно, что клуб прекратил существование из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.

"Амкара" больше нет. Теперь официально //
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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_v_prem_er_lige220618/

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