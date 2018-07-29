Очень короткая пресс-конференция Бердыева после матча с "Краснодаром". Видео

Гланвый тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 1-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1) провел очень короткую пресс-конференцию.

- Есть удовлетворение от результата и в целом игры, - заявил Бердыев. - Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам весь матч играть в нужном темпе. Многие играли через не могу.

После этого Бердыев покинул пресс-конференцию и не ответил на вопросы журналистов.