21:49 | Футбол — РПЛ

Очень короткая пресс-конференция Бердыева после матча с "Краснодаром". Видео


Гланвый тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 1-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1) провел очень короткую пресс-конференцию. 

- Есть удовлетворение от результата и в целом игры, - заявил Бердыев. - Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам весь матч играть в нужном темпе. Многие играли через не могу.

После этого Бердыев покинул пресс-конференцию и не ответил на вопросы журналистов.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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