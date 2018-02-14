14:10 | Футбол — РФПЛ

Нобоа пока не готов идти на понижение зарплаты

Кристиан НОБОА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Кристиан НОБОА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Полузащитник Кристиан Нобоа пока остается игроком "Зенита" - его трансфер в "Рубин" может сорваться.

32-летний эквадорский футболист не готов терять в зарплате в новом клубе. В "Зените" его зарплата составляет 2,3 миллиона евро в год, в "Рубине" пришлось бы пойти на понижение. Впрочем, весьма вероятно, что до окончания трансферного окна в России (22 февраля) игрок может все же сменить клуб. (Сергей ЕГОРОВ)

Кристиан Нобоа: "У меня есть три конкретных предложения. Хочу играть" //
Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Гелендваген Бердыева

А кто ж ему больше то даст? Пусть не выпендривается, играть будет, а не лавку шлифовать.

22:13

_Я_против_Астротерфа_

жена дурного не посоветует ))))

19:17

knecht alex

а зачем его тогда вообще брали, и главное кто?

16:46

LemieuxMario

красавчик))

16:36

Pleafant

В Газпроме трубу перекрыли,потянули только на Заболотного,так что 2.3 ляма уже не лишние,можно было бы кого нибудь взять в краткосрочную аренду на 10 матчей,и не одного,а эквадорец спутал все карты "нищему" Зениту.

16:18

ЗЗ+

Странный он. С такой зп его никто не возьмет. Уж его эквадорский Эмелек - точно

15:09

lёbenicht

Кто только зинку не доил...

14:40

Сибирь_Новосибирск

Хахах) Я бы в 320 лет тоже сидел в Зените

14:30

Нефилим

У меня были рыбки - Барбусы. Так вот, они жрали пока не лопнут. Вот и Зенит так же. Хапает все что может, не заботясь о том, что будет потом.

14:27

Кубанский Туляк

надо продолжать тянуть с Зенита бабки. все правильно делает.

14:22

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