Нобоа пока не готов идти на понижение зарплаты

Полузащитник Кристиан Нобоа пока остается игроком "Зенита" - его трансфер в "Рубин" может сорваться.
32-летний эквадорский футболист не готов терять в зарплате в новом клубе. В "Зените" его зарплата составляет 2,3 миллиона евро в год, в "Рубине" пришлось бы пойти на понижение. Впрочем, весьма вероятно, что до окончания трансферного окна в России (22 февраля) игрок может все же сменить клуб. (Сергей ЕГОРОВ)
Кристиан Нобоа: "У меня есть три конкретных предложения. Хочу играть" //
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Гелендваген Бердыева
А кто ж ему больше то даст? Пусть не выпендривается, играть будет, а не лавку шлифовать.
22:13
_Я_против_Астротерфа_
жена дурного не посоветует ))))
19:17
knecht alex
а зачем его тогда вообще брали, и главное кто?
16:46
LemieuxMario
красавчик))
16:36
Pleafant
В Газпроме трубу перекрыли,потянули только на Заболотного,так что 2.3 ляма уже не лишние,можно было бы кого нибудь взять в краткосрочную аренду на 10 матчей,и не одного,а эквадорец спутал все карты "нищему" Зениту.
16:18
ЗЗ+
Странный он. С такой зп его никто не возьмет. Уж его эквадорский Эмелек - точно
15:09
lёbenicht
Кто только зинку не доил...
14:40
Сибирь_Новосибирск
Хахах) Я бы в 320 лет тоже сидел в Зените
14:30
Нефилим
У меня были рыбки - Барбусы. Так вот, они жрали пока не лопнут. Вот и Зенит так же. Хапает все что может, не заботясь о том, что будет потом.
14:27
Кубанский Туляк
надо продолжать тянуть с Зенита бабки. все правильно делает.
14:22