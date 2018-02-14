Нобоа пока не готов идти на понижение зарплаты

Полузащитник Кристиан Нобоа пока остается игроком "Зенита" - его трансфер в "Рубин" может сорваться.

32-летний эквадорский футболист не готов терять в зарплате в новом клубе. В "Зените" его зарплата составляет 2,3 миллиона евро в год, в "Рубине" пришлось бы пойти на понижение. Впрочем, весьма вероятно, что до окончания трансферного окна в России (22 февраля) игрок может все же сменить клуб. (Сергей ЕГОРОВ)

Кристиан Нобоа: "У меня есть три конкретных предложения. Хочу играть" //

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