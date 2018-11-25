Никита Симонян: "У Зобнина не "кресты"

Первый вице-президент РФС, бывший нападающий "Спартака" Никита Симонян рассказал о состоянии здоровья полузащитника Романа Зобнина, который получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1). Хавбек покинул поле на 84-й минуте, отыграв всего 12 минут после выхода на замену.

Ветеран красно-белых после победы побывал в раздевалке команды, поздравив нового главного тренера Олега Кононова с первой победой во главе московского клуба.

– Что с Зобниным? У него что-то с коленом. Боялся, думал, что это задняя поверхность бедра. А это три недели. Главное, мне сказали, что это не кресты. (Андрей Михайлов)