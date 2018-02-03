13:54 | Футбол — РФПЛ

Никита Симонян: "Мне не интересно, платят или нет в "Тосно"

Никита СИМОНЯН. Фото Алексей ИВАНОВ
Никита СИМОНЯН. Фото Алексей ИВАНОВ
20

Ситуацию в команде из Ленинградской области, игроки которой отказались выходить на запланированный на субботу контрольный матч с курским "Авангардом" из-за долгов по зарплате, "СЭ" прокомментировал первый вице-президент РФС Никита Симонян. Ранее голкипер команды Давид Юрченко сообщил, что долг перед футболистами составляет несколько месяцев.

– Платят или не платят мне не интересно совершенно, – сказал Симонян. – Это вопрос к руководству клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ)

20
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

MadAlexSP

продали же игроков. не погасили долги? куда деньги за Заболотного и Маркова ушли?

17:48

Sandberg

Он мог бы ничего не говорить. По роже ясно, что он ляпнет)

16:50

snapdragon625

мне тоже неинтересно,пусть ищут частных спонсоров или снимаются

16:16

Ю.Ю.

гаттузо туп ============== Приветствую!Трут здесь седня безбожно,но я Юльич Впм вопрос задам на который я от Сержа ответ не смог добиться.ЧТО предусматривает должность не вице,а самого настоящего президента рфс?И что будучи оным сделал Фурсенко для рос.футбола? ________________ Привет! Да ничего не сделал. И я его никогда "не защищал", посему не понимаю, почему надобно вставать "на защиту" нынешнего вице-президента? Наплевать на его прошлую клубную принадлежность. Он здесь и сейчас сморозил.

16:00

Писака

дед обычно на заседаниях только головой кивает,а тут решил без заготовки ответить.

15:53

Рюрик 09

Поэтому и такой уровень футбола.

15:48

гаттузо туп

Ю.Ю.///Приветствую!Трут здесь седня безбожно,но я Юльич Впм вопрос задам на который я от Сержа ответ не смог добиться.ЧТО предусматривает должность не вице,а самого настоящего президента рфс?И что будучи оным сделал Фурсенко для рос.футбола?

15:39

Ю.Ю.

Должность вице-президента РФС не предусматривает беспокойства по поводу дееспособности клубов РФС.

15:33

гаттузо туп

serzheo///У меня возле подьезда бабушки не сидят никогда.)А говорю тебе за тем,что бы вы прежде чем в чужих глазах соринки искать из своих бревна повытаскивали сначала.Вкурил теперь,зачем?)

15:30

гаттузо туп

serzheo///А если вы такие добренькие там в Питере,так пусть зинка ваша и помогла бы младшему брату Тосне(или Тосна-мл.сестра?)) ).З/п ваших протиральщиков зинктной лавки Шатова и иже с ним хватило бы на безбедную жизнь Тосне с лихвой.)

15:20

bond1951

а что ему интересно этому свадебному генералу..................

15:07

serzheo

гаттузо туп_____ Ну так Фурсенко и не посылал в открытую. Дескать мне хорошо, а вы катитесь в любительскую лигу. Теперь понятно откуда у Федуна мегаидея превратить согаз в чемпионат Москвы, сократив количество команд.

15:04

баламошка

Юный Люцифер Так не Симонян же платит футболистам Тосно, с какой стати он должен отвечать на подобные вопросы? В клубе Тосно есть свое руководство - вот оно пускай и отвечает/////////Маленький Сатана, здравствуйте. Пишет вам маленький баламошка. Баламошка не верит в Деда Мороза, поэтому и решил обратиться со своим заветным желанием именно к вам. Превратите пожалуйста всех бакланов в лягушек! Навсегда! Заранее благодарен. Вечно ваш, маленький чёрт баламошка.

14:47

Sher-Khan

Достойный ответ для российского чиновника!

14:43

Юный Люцифер

Так не Симонян же платит футболистам Тосно, с какой стати он должен отвечать на подобные вопросы? В клубе Тосно есть свое руководство - вот оно пускай и отвечает

14:42

serzheo

У нас РФСу интересно только лимит отменять и шлак в страну завозить, потому что там к рукам прилипает, а когда работать надо - РФСу не интересно...

14:41

PTUHADD

Если первый вице-президент РФС такое сказал, то это непрофессионализм, за такое надо увольнять и не вспоминать о старых заслугах.

14:41

Халзан

Солидарен с Симоняном!! И кстати насрать платят или не платят з\п во всей ленинградской области!!

14:39

serzheo

Ну так есссно наплевать, главное что бы нефть в стране не заканчивалась.

14:29

Vol15

Мне же платят...а за других мне по барабану...

14:15