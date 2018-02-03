Никита Симонян: "Мне не интересно, платят или нет в "Тосно"

Ситуацию в команде из Ленинградской области, игроки которой отказались выходить на запланированный на субботу контрольный матч с курским "Авангардом" из-за долгов по зарплате, "СЭ" прокомментировал первый вице-президент РФС Никита Симонян. Ранее голкипер команды Давид Юрченко сообщил, что долг перед футболистами составляет несколько месяцев.
– Платят или не платят мне не интересно совершенно, – сказал Симонян. – Это вопрос к руководству клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ)
MadAlexSP
продали же игроков. не погасили долги? куда деньги за Заболотного и Маркова ушли?
17:48
Sandberg
Он мог бы ничего не говорить. По роже ясно, что он ляпнет)
16:50
snapdragon625
мне тоже неинтересно,пусть ищут частных спонсоров или снимаются
16:16
Ю.Ю.
гаттузо туп ============== Приветствую!Трут здесь седня безбожно,но я Юльич Впм вопрос задам на который я от Сержа ответ не смог добиться.ЧТО предусматривает должность не вице,а самого настоящего президента рфс?И что будучи оным сделал Фурсенко для рос.футбола? ________________ Привет! Да ничего не сделал. И я его никогда "не защищал", посему не понимаю, почему надобно вставать "на защиту" нынешнего вице-президента? Наплевать на его прошлую клубную принадлежность. Он здесь и сейчас сморозил.
16:00
Писака
дед обычно на заседаниях только головой кивает,а тут решил без заготовки ответить.
15:53
Рюрик 09
Поэтому и такой уровень футбола.
15:48
гаттузо туп
Ю.Ю.///Приветствую!Трут здесь седня безбожно,но я Юльич Впм вопрос задам на который я от Сержа ответ не смог добиться.ЧТО предусматривает должность не вице,а самого настоящего президента рфс?И что будучи оным сделал Фурсенко для рос.футбола?
15:39
Ю.Ю.
Должность вице-президента РФС не предусматривает беспокойства по поводу дееспособности клубов РФС.
15:33
гаттузо туп
serzheo///У меня возле подьезда бабушки не сидят никогда.)А говорю тебе за тем,что бы вы прежде чем в чужих глазах соринки искать из своих бревна повытаскивали сначала.Вкурил теперь,зачем?)
15:30
гаттузо туп
serzheo///А если вы такие добренькие там в Питере,так пусть зинка ваша и помогла бы младшему брату Тосне(или Тосна-мл.сестра?)) ).З/п ваших протиральщиков зинктной лавки Шатова и иже с ним хватило бы на безбедную жизнь Тосне с лихвой.)
15:20
bond1951
а что ему интересно этому свадебному генералу..................
15:07
serzheo
гаттузо туп_____ Ну так Фурсенко и не посылал в открытую. Дескать мне хорошо, а вы катитесь в любительскую лигу. Теперь понятно откуда у Федуна мегаидея превратить согаз в чемпионат Москвы, сократив количество команд.
15:04
баламошка
Юный Люцифер Так не Симонян же платит футболистам Тосно, с какой стати он должен отвечать на подобные вопросы? В клубе Тосно есть свое руководство - вот оно пускай и отвечает/////////Маленький Сатана, здравствуйте. Пишет вам маленький баламошка. Баламошка не верит в Деда Мороза, поэтому и решил обратиться со своим заветным желанием именно к вам. Превратите пожалуйста всех бакланов в лягушек! Навсегда! Заранее благодарен. Вечно ваш, маленький чёрт баламошка.
14:47
Sher-Khan
Достойный ответ для российского чиновника!
14:43
Юный Люцифер
Так не Симонян же платит футболистам Тосно, с какой стати он должен отвечать на подобные вопросы? В клубе Тосно есть свое руководство - вот оно пускай и отвечает
14:42
serzheo
У нас РФСу интересно только лимит отменять и шлак в страну завозить, потому что там к рукам прилипает, а когда работать надо - РФСу не интересно...
14:41
PTUHADD
Если первый вице-президент РФС такое сказал, то это непрофессионализм, за такое надо увольнять и не вспоминать о старых заслугах.
14:41
Халзан
Солидарен с Симоняном!! И кстати насрать платят или не платят з\п во всей ленинградской области!!
14:39
serzheo
Ну так есссно наплевать, главное что бы нефть в стране не заканчивалась.
14:29
Vol15
Мне же платят...а за других мне по барабану...
14:15