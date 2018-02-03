Никита Симонян: "Мне не интересно, платят или нет в "Тосно"

Ситуацию в команде из Ленинградской области, игроки которой отказались выходить на запланированный на субботу контрольный матч с курским "Авангардом" из-за долгов по зарплате, "СЭ" прокомментировал первый вице-президент РФС Никита Симонян. Ранее голкипер команды Давид Юрченко сообщил, что долг перед футболистами составляет несколько месяцев.

– Платят или не платят мне не интересно совершенно, – сказал Симонян. – Это вопрос к руководству клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ)