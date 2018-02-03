Давид Юрченко: "Футболистам "Тосно" не платят зарплату с ноября"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко рассказал "СЭ" о забастовке команды на сборе в Турции, из-за которой сегодня был отменен контрольный матч с курским "Авангардом". Голкипер подчеркнул, что футболисты хотят добиться от руководства клуба из Ленинградской области ясности.

Товарищеский матч "Тосно" - "Авангард" отменен

– Команда на сборе, но мы все хотим получить ясность в самое ближайшее время, - сказал Юрченко. - Не только футболисты, но и персонал клуба, тренерский штаб. Потому что у нас нет ответов на наше вопросы. Мы пошли на этот шаг всей командой, единым целым, чтобы понять, что нас ждет, куда нам дальше двигаться.

– Забастовка – крайняя мера, получается? Вы давно к этому шли?

– Конечно. Все началось давным-давно, еще до моего прихода в команду (лето 2017-го. – Прим. "СЭ") у ребят были такие ситуации. Ведь почему мы решили всей командой это сделать? Как показывает практика, те ребята, которые обращаются в РФС, свои деньги получают. А нас просили, нам обещали, что все будет выполняться… Такие обещания даются, но ничего не происходит. Не то, что нам обидно, просто хочется понять: почему так? Те, кто обращаются, свои деньги получают, а мы – нет. Поэтому мы хотим внести ясность, узнать у руководства, что будет дальше.

– Насколько серьезные задолженности?

– У нас задолженности и по премиальным, и по зарплате. По зарплате с ноября ничего не платят. По премиальным – получили всего две части, остальное – нет. Хотя все бумаги, по которым мы должны получить премиальные, у нас есть, и так срок – до 11 декабря 2017 года. По факту мы ничего не получили.

– Какая-то реакция от руководства клуба последовала?

– В принципе, еще в ноябре 2017-го мы начали спрашивать у руководства всей командой, а нам сказали потерпеть еще немножко и все будет выплачиваться. А сейчас уже февраль, и мы ничего не получили. Команда – это не только 25 футболистов, это еще и весь персонал, тренерский штаб, сотрудники клуба. Мы все не получаем своих денег.

– Нет опасений, что "Тосно" повторит судьбу "Томи", которая в прошлом сезоне из-за финансовых проблем доигрывала молодежью?

– Опасений нет, ведь мы хотим узнать, что нас ждет. Обещают одно, по факту ничего не выполняется. Лучше скажите прямо, чего нам стоит ожидать, и от этого будем отталкиваться. Мы же понимаем, что скоро начнет сезон и что нам нужно к нему готовиться. Мы устраиваем забастовку не во вред команде, а ради всего клуба. Те, кто работает в администрации "Тосно" и получают маленькие зарплаты, – о них тоже нужно подумать. Когда футболисты не получают деньги по три месяца и не получают премиальные… Мы живем в неведении, мы не знаем, когда и что у нас может быть. Нам могут какую-то часть зарплаты перевести, а потом по два-три месяца мы опять ничего не видим. Это тоже неправильно. Ответов мы не получили, написали бумагу руководству, чтобы их получить. Не вышли тренироваться, чтобы хоть так повлиять на руководство и узнать, что нас ждет. (Игорь НОВИКОВ)

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