Никита Чернов: "Уралу" сейчас нет смысла смотреть в таблицу, мы идем от матча к матчу"

Защитник "Урала" Никита Чернов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что незабитый соперником пенальти стал решающим моментом во встрече. Он также добавил, что сейчас команде нет смысла смотреть в турнирную таблицу.

Напомним, на 3-й минуте игры защитник "Ахмата" Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

– Первые минут 10-15 были тяжелыми. "Ахмат" очень хорошо начал игру, всегда шел в прессинг, нам тяжело было выходить со своей половины поля, – сказал в интервью клубной пресс-службе Чернов. – Но после пенальти мы собрались, почувствовали, что можно играть. После этого момента начали искать шансы у чужих ворот. Нам нужна была такая встряска. Вторую игру подряд начинаем плохо, соперник доминирует. Пенальти стал решающим моментом в матче.

Сейчас нет смысла смотреть в таблицу. Идем от матча к матчу. Тренерский штаб ставит задачу – выигрывать те игры, которые есть. По возможности с лидерами цеплять очки. В таблицу можно будет посмотреть зимой, когда уйдем в отпуск. От этого и будем плясать.

Благодаря победе "Урал" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.