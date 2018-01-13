Никита Чернов: "Может, и на чемпионате мира сыграю"

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, в интервью "СЭ" рассказал, что ему хочется вернуться в состав сборной России и сыграть на чемпионате мира.

– Многие помнят вас исключительно по тому матчу за сборную против Австрии. Сегодня Никита Чернов – это уже совсем другой игрок?

– Конечно, тогда я был стеснительный 19-летний парень, а сейчас тренеры в "Урале" говорят, чтобы брал бразды правления обороной, и я чувствую, что мне это нравится, ребятам мои подсказки помогают.

– Россия тогда австрийцам проиграла. Психологически та неудача потом не давила?

– Наоборот. Будет что рассказать детям и внукам: не провел ни одной минуты в премьер-лиге, а меня в сборную позвали! Люди до 30 лет такого шанса ждут, постоянно играя, а тут молодой мальчик, который толком ничего из себя не представляет. Никакого негатива в этом не вижу.

– Теперь нужно возвращаться в сборную в уже более солидном статусе.

– Конечно, хочется. Может, и на чемпионате мира сыграю! Шанс есть у каждого, никому ничего не гарантировано. (Филипп ПАПЕНКОВ)