Никита Чернов: "Гончаренко вернет меня в ЦСКА, если увидит, что я готов"

Защитник "Урала" Никита Чернов в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он хочет сыграть как можно больше игр за клуб. По его словам, он уже зимой этого года может вернуться в ЦСКА.

– Какие задачи ставите для себя в нынешнем сезоне?

– Сыграть как можно больше игр, прежде всего доказывая свой уровень на тренировках. Помочь "Уралу" финишировать как можно выше, чтобы пропущенных мячей было меньше и всячески помогать партнерам в атаке.

– Есть ли пункт в контракте, по которому ЦСКА может вернуть обратно уже зимой?

– Да, это и в прошлом году было. У них есть такая практика. Какие бы хорошие защитники в ЦСКА не были, всегда бывают форс-мажоры, травмы, от которых никто не застрахован. Все зависит от того, как я себя проявлю здесь. Понятно, что если я просижу полгода на замене, то никто меня не вернет. Думаю, что Гончаренко отслеживает все игры "Урала" и, если он увидит, что я готов к этому вызову, то обязательно вернет меня.

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