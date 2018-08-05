21:47 | Футбол — РПЛ

Никита Чернов: "ЦСКА не хватило мастерства"


Защитник ЦСКА  Никита Чернов после поражения от "Ростова" (0:1) во 2-м туре чемпионата России посетовал на быстро пропущенный мяч.

- Все прекрасно знают специфику "Ростова" - если быстро пропустить, потом сложно взломать их оборону, - сказал Чернов. - Они достаточно хорошо играют в защите.

- Какие позитивные моменты можете выделить в этом поражении?

- Ребята старались, полностью отдавались игре. Где-то чуть-чуть не повезло, где-то мастерства не хватило.

- Новая оборона ЦСКА пропустила впервые за 210 минут. Разберите гол.

- Пока непонятно. Будет теоретическое занятие - тренер покажет. Если по первым следам, была подача и игрок, видимо, выбежал из-за спины.

- Виктор Михайлович что в раздевалке говорил?

- После игры не видели его. В перерыве был достаточно спокоен - просто объяснил ошибки. (Андрей МИХАЙЛОВ)

ЦСКА - Ростов

 

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