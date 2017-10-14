Невероятный гол Алексея Березуцкого в ворота "Краснодара". Видео

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром". На 38-й минуте игры россиянин пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в Романа Шишкина, после чего, ударившись об штангу, оказался в воротах Андрея Синицына.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #КраснодарЦСКА 0:1 39' Алексей Березуцкий pic.twitter.com/9geFYh0sqK– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 октября 2017 г.
genas
слабовато как то играют
20:13
novic
Что же здесь невероятного?
20:04
Igrok Igorek
Чем он невероятен? Что этому деревянному так проперло?
20:03
shpasic
написано, что из-за пределов, а на видео - из пределов.
20:03
marksan
Фарт, однако!
20:02
цска 19781978
Халява.Ну хоть так
19:59
ЗЮК
Невероятно помойный заголовок.
19:55