Невероятный гол Алексея Березуцкого в ворота "Краснодара". Видео

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром". На 38-й минуте игры россиянин пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в Романа Шишкина, после чего, ударившись об штангу, оказался в воротах Андрея Синицына.