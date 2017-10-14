19:42 | Футбол — РФПЛ

Невероятный гол Алексея Березуцкого в ворота "Краснодара". Видео

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром". На 38-й минуте игры россиянин пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в Романа Шишкина, после чего, ударившись об штангу, оказался в воротах Андрея Синицына.

Краснодар - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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genas

слабовато как то играют

20:13

novic

Что же здесь невероятного?

20:04

Igrok Igorek

Чем он невероятен? Что этому деревянному так проперло?

20:03

shpasic

написано, что из-за пределов, а на видео - из пределов.

20:03

marksan

Фарт, однако!

20:02

цска 19781978

Халява.Ну хоть так

19:59

ЗЮК

Невероятно помойный заголовок.

19:55