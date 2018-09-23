Назаров назвал главную проблему "Спартака"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров перед матчем 8-го тура РПЛ против ЦСКА заявил, что у красно-белых отсутствует командный дух.

- Весь сезон "Спартак" играет примерно в одном состоянии, - сказал Назаров в эфире канала "Матч Премьер". - Зачем сваливать на травму Жиго и продажу Промеса? Дело не в этом. Беда началась гораздо раньше. Отсутствует ощущение "вместе". Совместный восторг, удовольствие и счастье. Играют по принципу: получится - не получится.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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