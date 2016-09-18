Налду: "Победа над "Ростовом" мотивирует "Краснодар"

Защитник "Краснодара" Налду после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 7-го тура премьер-лиги заявил, что его команда больше верила в себя, потому смогла переломить ход игры. Также он рассказал о том, почему перешел в "Краснодар", передает из Краснодара Екатерина ПОТАПОВА.



- Мы победили благодаря нашей команде, - отметил Налду. - Мы очень верили в победу и изменили счет.



- Погодные условия сильно мешали играть?



- Да, конечно. Игра была другой, мы привыкли к иному футболу.



- Как в команде восприняли отставку Олега Кононова? Чем лично вам запомнился этот тренер?



- Я его очень мало знал, мало провел времени при нем. Потому не могу сказать.



- Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?



- Он сказал, что нужно верить в результат, что мы можем его изменить. Нам нужно было делать то, что мы умеем.



- В раздевалке после матча было шумно. Что там происходило?



- Мы были просто очень рады, скажем, приобрели больше мотивации на следующие матчи. Просто счастье.



- Чем вас привлек "Краснодар"? Долго ли вы думали перед принятием решения о переходе сюда?



- Меня привлекла инфраструктура "Краснодара". Также мой агент много хорошего рассказывал об этой команде, о возможности играть в ней. Думаю, поэтому перешел сюда.



- Какие у вас эмоции от игры при Игоре Шалимове?



- Я все еще продолжаю знакомство с ним, мало его знаю. Думаю, мы будем расти вместе с ним.