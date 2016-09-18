23:03 18 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Налду: "Победа над "Ростовом" мотивирует "Краснодар"

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Защитник "Краснодара" Налду после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 7-го тура премьер-лиги заявил, что его команда больше верила в себя, потому смогла переломить ход игры. Также он рассказал о том, почему перешел в "Краснодар", передает из Краснодара Екатерина ПОТАПОВА.

- Мы победили благодаря нашей команде, - отметил Налду. - Мы очень верили в победу и изменили счет.

- Погодные условия сильно мешали играть?

- Да, конечно. Игра была другой, мы привыкли к иному футболу.

- Как в команде восприняли отставку Олега Кононова? Чем лично вам запомнился этот тренер?

- Я его очень мало знал, мало провел времени при нем. Потому не могу сказать.

- Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?

- Он сказал, что нужно верить в результат, что мы можем его изменить. Нам нужно было делать то, что мы умеем.

- В раздевалке после матча было шумно. Что там происходило?

- Мы были просто очень рады, скажем, приобрели больше мотивации на следующие матчи. Просто счастье.

- Чем вас привлек "Краснодар"? Долго ли вы думали перед принятием решения о переходе сюда?

- Меня привлекла инфраструктура "Краснодара". Также мой агент много хорошего рассказывал об этой команде, о возможности играть в ней. Думаю, поэтому перешел сюда.

- Какие у вас эмоции от игры при Игоре Шалимове?

- Я все еще продолжаю знакомство с ним, мало его знаю. Думаю, мы будем расти вместе с ним.

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