На матче "Урал" - "Ростов" ожидается более 15 тысяч зрителей

Матч 7-го тура чемпионата России "Урал" - "Ростов" посетят более 15 тысяч болельщиков, утверждает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе клуба Никиту Медведевских. Ранее президент клуба Григорий Иванов рассказал, что по сравнению с предыдущим сезоном наблюдается рост посещаемости домашних игр "Урала".

В прошлом сезоне средняя посещаемость домашних матчей "Урала" составляла 8 тысяч зрителей. В этом сезоне команда провела четыре матча на домашнем стадионе, принимавшем игры ЧМ-2018: с "Анжи" (17 194 зрителя), "Краснодаром" (20 326), "Динамо" (16 271) и "Ахматом" (18 106).

"Урал" - "Ростов": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.30 по московскому времени