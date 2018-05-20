"Мне вовремя не предложили контракт". Божович покинул "Арсенал"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что летом покинет команду. Черногорский специалист отметил, что принял такое решение, потому что руководство клуба вовремя не предложило ему новый контракт.

– Я решил сделать следующий шаг, – цитирует Hotsport.rs Божовича. – После отличного сезона в "Арсенале" я хочу большего. Все просто, они вовремя не предложили мне контракт.

Напомним, Божович возглавлял туляков в сезоне-2017/18. Под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.

"Арсенал" хочет продлить контракт с Божовичем. Но тот неделю не выходит на связь //

"Арсенал": Божович получил предложение продлить контракт,

но ответа на данный момент не последовало //

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