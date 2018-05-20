22:22 | Футбол — РФПЛ

"Мне вовремя не предложили контракт". Божович покинул "Арсенал"

Миодраг БОЖОВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Миодраг БОЖОВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что летом покинет команду. Черногорский специалист отметил, что принял такое решение, потому что руководство клуба вовремя не предложило ему новый контракт.

– Я решил сделать следующий шаг, – цитирует Hotsport.rs Божовича. – После отличного сезона в "Арсенале" я хочу большего. Все просто, они вовремя не предложили мне контракт.

Напомним, Божович возглавлял туляков в сезоне-2017/18. Под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.

"Арсенал" хочет продлить контракт с Божовичем. Но тот неделю не выходит на связь //
"Арсенал": Божович получил предложение продлить контракт,
но ответа на данный момент не последовало //
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (10)
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masson

Прямо МЕГА достижение!!! СЕДЬМОЕ МЕСТО!!! Чем оно принципиально отличается от 13-го который завоевал Амкар, сохранивший прописку в РФПЛ сегодня, ну да ладно от Ростова или Терека, простите Ахмата...Кирьяков вот Тулу тренировал в прошлом году кажется, ну не вылетели же, но и в ЛЕ не попали. В чем тогда разница? Только в цене))) Уверен Кирьяков стоил в разы дешевле. Как кстати этот мега тренер с ЦСКА сыграл в предпоследнем туре? А как он тренировал Локомотив и Динамо? Вот из-за таких Божей Миодраговичей у наших тренеров работы нет.

23:07

BURJUY BRYANSK

– После отличного сезона в "Арсенале" я хочу ПОбольше.

23:04

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

NapoliFC, казанский? дак там волейбол если чо.)

22:44

NapoliFC

Думает в Зенит позовут.

22:41

Eggorr

После ЧМ Арсенал возглавит Черчесов. Аджоев все мудро сделал. Хотя Черчесова после ЧМ все равно больше никуда не возьмут.

22:38

GeoMaS

Граф верен себе

22:31

shpasic

в следующем сезоне - в Ростов.

22:30

ЗЗ+

Пфффф. Вот это выкрутасы от тренера середняков :)))) Чего большего то? Какой суперклуб-идиот его пригласит? Он уже свой уровень показал в Динамо и Локомотиве. Так что амкары-арсеналы это и есть его команды.

22:29

Кубанский Туляк

Ну так как у Божовича первый сезон в каждой команде всегда был успешным, а во втором команда сыпалась, то за Арсенал спокоен,хотя было унтересно проверить закономерность. не судьба. Божовичу спасибо за работу - Арсеналу побед !

22:28

grroznyi85

Ахахахах

22:28

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