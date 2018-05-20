"Мне вовремя не предложили контракт". Божович покинул "Арсенал"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что летом покинет команду. Черногорский специалист отметил, что принял такое решение, потому что руководство клуба вовремя не предложило ему новый контракт.
– Я решил сделать следующий шаг, – цитирует Hotsport.rs Божовича. – После отличного сезона в "Арсенале" я хочу большего. Все просто, они вовремя не предложили мне контракт.
Напомним, Божович возглавлял туляков в сезоне-2017/18. Под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.
"Арсенал" хочет продлить контракт с Божовичем. Но тот неделю не выходит на связь //
"Арсенал": Божович получил предложение продлить контракт,
но ответа на данный момент не последовало //
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masson
Прямо МЕГА достижение!!! СЕДЬМОЕ МЕСТО!!! Чем оно принципиально отличается от 13-го который завоевал Амкар, сохранивший прописку в РФПЛ сегодня, ну да ладно от Ростова или Терека, простите Ахмата...Кирьяков вот Тулу тренировал в прошлом году кажется, ну не вылетели же, но и в ЛЕ не попали. В чем тогда разница? Только в цене))) Уверен Кирьяков стоил в разы дешевле. Как кстати этот мега тренер с ЦСКА сыграл в предпоследнем туре? А как он тренировал Локомотив и Динамо? Вот из-за таких Божей Миодраговичей у наших тренеров работы нет.
23:07
BURJUY BRYANSK
– После отличного сезона в "Арсенале" я хочу ПОбольше.
23:04
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
NapoliFC, казанский? дак там волейбол если чо.)
22:44
NapoliFC
Думает в Зенит позовут.
22:41
Eggorr
После ЧМ Арсенал возглавит Черчесов. Аджоев все мудро сделал. Хотя Черчесова после ЧМ все равно больше никуда не возьмут.
22:38
GeoMaS
Граф верен себе
22:31
shpasic
в следующем сезоне - в Ростов.
22:30
ЗЗ+
Пфффф. Вот это выкрутасы от тренера середняков :)))) Чего большего то? Какой суперклуб-идиот его пригласит? Он уже свой уровень показал в Динамо и Локомотиве. Так что амкары-арсеналы это и есть его команды.
22:29
Кубанский Туляк
Ну так как у Божовича первый сезон в каждой команде всегда был успешным, а во втором команда сыпалась, то за Арсенал спокоен,хотя было унтересно проверить закономерность. не судьба. Божовичу спасибо за работу - Арсеналу побед !
22:28
grroznyi85
Ахахахах
22:28