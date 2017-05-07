Мийо Цакташ: "Изначально я хотел пробить с пенальти туда, куда и прыгнул Беленов"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ, оформивший дубль в матче 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1), подчеркнул, что ударил по центру ворот с 11-метровой отметки в первом тайме по совету хавбека Дениса Ткачука. Хорват подчеркнул, что команда была обязана одержать победу в родных стенах.

– Все развивалось хорошо, но после пропущенного гола было не очень, – сказал Цакташ. – Гол с пенальти добавил настроения. Мы должны были сегодня выиграть дома, должны были показать лучшую игру.

– Почему пробили пенальти таким необычным образом?

– Я хотел бить туда, куда в итоге прыгнул Беленов, но Ткачук сказал, чтобы я бил по центру.

– В ситуации с попаданием в штангу это была наигранная комбинация?

– Да, мы так и договаривались. Немного не получилось, мяч попал в штангу (Артур ЕНИКЕЕВ).

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"