Мийо Цакташ: "Изначально я хотел пробить с пенальти туда, куда и прыгнул Беленов"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ, оформивший дубль в матче 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1), подчеркнул, что ударил по центру ворот с 11-метровой отметки в первом тайме по совету хавбека Дениса Ткачука. Хорват подчеркнул, что команда была обязана одержать победу в родных стенах.
– Все развивалось хорошо, но после пропущенного гола было не очень, – сказал Цакташ. – Гол с пенальти добавил настроения. Мы должны были сегодня выиграть дома, должны были показать лучшую игру.
– Почему пробили пенальти таким необычным образом?
– Я хотел бить туда, куда в итоге прыгнул Беленов, но Ткачук сказал, чтобы я бил по центру.
– В ситуации с попаданием в штангу это была наигранная комбинация?
– Да, мы так и договаривались. Немного не получилось, мяч попал в штангу (Артур ЕНИКЕЕВ).
Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #РубинУфа 1:1 37' Мийо Цакташ (Пенальти) pic.twitter.com/wyVYwh2a0z– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 мая 2017 г.