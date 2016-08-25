Мирча Луческу: "Нельзя допустить ошибок в матче с "Амкаром"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что питерцев ждет очень непростой соперник. По словам наставника, пермяки будут предельно мотивированы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- В прошлом году были ошибки в матче с "Амкаром", когда мы потеряли очки, - отметил Луческу. - Нельзя допустить этого снова. Должно быть больше внимания и концентрации у каждого из игроков, которые выходят на поле.

Ломбертс напомнил мне об этой игре с "Амкаром" в прошлом году, когда защитники, в том числе и он, неправильно действовали, соперник забил, а "Зенит" потерял из-за этого очки. Нас ждет непростой поединок с непростым соперником. "Амкар" знает, как надо действовать, эта команда будет очень мотивированной. Они удачно сыграли в Петербурге в прошлом году, это добавит им уверенности. На такую же ступень мотивации должны подняться в день игры и мы. Тогда все будет в порядке.