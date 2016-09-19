22:19 19 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Что с Витселем, узнаем только завтра"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Рубином" (4:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России подчеркнул, что о характере травмы полузащитника Акселя Витселя будет известно завтра, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Бельгийский хавбек получил повреждение в начале первого тайма и уступил место на поле Маурисиу на 18-й минуте встречи.

– Что произошло с Витселем?

– По Витселю узнаем только завтра. Он не смог играть, попросил замену. Значит, был сильный удар и ушиб. Он не тот игрок, которые уходят с поля от легкого прикосновения.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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