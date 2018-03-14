Миодраг Божович: "При Карпине "Ростов" стал веселее, чем раньше"

портяГлавный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команда Валерия Карпина в игре с "Зенитом" действовала на высоких скоростях. Черногорский специалист назвал плюсом то, что встречу из-за дисквалификации пропустит один из лидеров дончан Александр Гацкан.

– Какие изменения, по вашему мнению, привнес в игру "Ростова" возглавивший его зимой Валерий Карпин?

– Видно, что они играют в очень агрессивный футбол, что команда и показала во встрече с "Зенитом". Было много достаточно хороших моментов, футболисты действовали на высоких скоростях. Могу сказать, что "Ростов" выглядит сейчас повеселее, чем раньше.

– Если "Арсенал" заработает пенальти, вы будете решать, кто будет бить, или игроки на поле?

– Когда такое произойдет, тогда и посмотрим.

– На тренировках отдельно одиннадцатиметровые удары не отрабатываете?

– Как я уже говорил, пенальти надо исполнять головой, а не ногой. Чтобы забить, надо чтобы в голове всё было в порядке, с техникой это не связано.

– Скажется ли на подготовке вашей команды то, что у "Ростова" есть дисквалифицированные игроки?

– Нет. Хотя, для нас хорошо, что Гацкан не будет играть, потому что он один из лидеров, один из тех, кто заводит команду. Много работает в середине поля, отбирает мячи. Плюс опыт, авторитет, других гоняет.

– Кто у "Арсенала" по состоянию здоровья сможет выйти на поле, кто нет?

– У нас травмированы Маига и Григалава. Есть проблемы у Хагуша, но он, думаю, будет готов к матчу с "Ростовом". (Петр ПОРТЯНСКИЙ)