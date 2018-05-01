Минус Карасев и Мешков. Кто будет судить матч "Локомотив" - "Зенит"?

Не успел закончиться матч 28-го тура "Краснодар" – “Локомотив” (2:0), как возник вопрос: кому судить встречу 29-го тура "Локомотив" – "Зенит", которая должна пройти 5 мая в Москве?
Михаил Вилков в целом с вчерашней игрой справился. Интересно, справится ли в ближайшую субботу его коллега, которого еще нужно найти. Теоретически игру могут судить ростовчанин Сергей Иванов и рефери из Подмосковья Виталий Мешков.
Кандидатура Мешкова вызывает большие сомнения. "Зенит" наверняка вспомнит, что этот судья - воспитанник начальника команды "Локомотив" и бывшего арбитра премьер-лиги Станислава Сухины.
Некоторое время назад существовали правила, при которых матч столичной команды с немосковской можно было доверить московскому рефери, входящему в списки ФИФА. При Валентине Иванове и Андрее Будогосском эти правила не использовались. Но вроде бы их никто не отменил.
Поэтому 5 мая теоретически матч “Локомотив” – “Зенит” могут обслуживать будущий арбитр ЧМ-2018 Сергей Карасев, Алексей Еськов и Алексей Матюнин. Но сегодня стало известно, что Карасев вместе с Антоном Аверьяновым, Тихоном Калугиным, Сергеем Лапочкиным, Сергеем Ивановым и Игорем Демешко получил назначение на ответную полуфинальную игру Лиги Европы "Зальцбург" - "Марсель". Она состоится в четверг, и вряд ли судья будет готов работать на субботней встрече.
Получается, главным кандидатом становится Еськов? (Александр БОБРОВ)
- Станислав Сухина
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Алексей Еськов (судья)
- Марсель
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Андрей Будогосский
- Алексей Матюнин
- Валентин Иванов-мл.
- Зальцбург
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Игорь Демешко (судья)