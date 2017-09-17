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15:50 | Футбол — РФПЛ

Михаил Вартапетов: "У Тигиева – подозрение на повреждение связок колена"


Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2) сообщил, что у защитника красно-белых Георгия Тигиева – подозрение на повреждение связок колена.

Игрок обороны был вынужден покинуть поле при помощи врачей. Вместо Тигиева на 58-й минуте встречи на поле вышел Дмитрий Комбаров.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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