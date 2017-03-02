Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил "СЭ", что решение апелляционного комитета УЕФА сегодня озвучено не было.

- Заседание апелляционного комитета завершилось. Решение не озвучено, оно будет в ближайшее время. Надеемся, что до понедельника, - сказал Прокопец. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что заседание апелляционного комитета УЕФА по апелляции Еременко началось в 12:00 по московскому времени. В ноябре прошлого года хавбек получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный допинг-тест, в котором были обнаружены следы кокаина.