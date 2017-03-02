Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил "СЭ", что решение апелляционного комитета УЕФА сегодня озвучено не было.
- Заседание апелляционного комитета завершилось. Решение не озвучено, оно будет в ближайшее время. Надеемся, что до понедельника, - сказал Прокопец. (Сергей АСТАХОВ)
Напомним, что заседание апелляционного комитета УЕФА по апелляции Еременко началось в 12:00 по московскому времени. В ноябре прошлого года хавбек получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный допинг-тест, в котором были обнаружены следы кокаина.
Der schwein
Заседали, заседали, приняли коксик и началась веселуха до понедельника)))
18:53
zenitoman
Надеюсь решение суда останется в силе и финский кокоинщик завяжет с футболом.
18:46